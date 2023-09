Napoli-Osimhen | De Laurentiis indagato per falso in bilancio

Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , è stato ufficialmente accusato di falso in bilancio per l’operazione Osimhen Terremoto in casa ...

E’ un momento difficile in casa Napoli , dentro e fuori dal campo. L’avvio di avventura di Rudi Garcia sulla panchina della squadra azzurra non è ...

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , è indagato dalla procura della Repubblica di Roma per l'ipotesi di reato di falso in bilancio . Un ...

...il quale sarebbe coinvolto nel caso del falso in bilancio per l'acquisto di Victordal ... Cosa rischia il'.Lorenzo Vendemiale sull'edizione on line del Fatto scrive di ennesimo "atto dovuto" nel percorso lungo, quasi estenuante, dell'indagine sul trasferimento di Victoral. Ma aggiunge: Un'...

Tmw - Plusvalenze Osimhen: furono chieste dal Lille, il Napoli non ebbe alcun vantaggio Tutto Napoli

Ospite di TvPlay, Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis, si è espresso così dopo l'apertura dell'indagine aperta dalla Procura di Roma per falso in bilancio nei confronti del presidente del ...Cedendo i quattro giocatori minori al Lille e inserendoli nell'affare Osimhen, il Napoli è stato in grado di mostrare i 20,1 milioni di euro come un guadagno di milioni sui suoi libri contabili, una ...