Napoli | nuova scossa di magnitudo 3 2 nei Campi Flegrei

«Ancora un po’ e De Laurentiis abbandonerà in mare Garcia come da copione», è quel che scrive Fabrizio Bocca sul suo Bloooog.it. Sostituire i due ...

Una Nuova Scossa di Terremoto è stata registrata a Napoli nel pomeriggio, con l’epicentro a 6km dalla città. La Scossa è stata avvertita in diversi ...

Una Nuova Scossa di Terremoto è stata registrata a Napoli nel Pomeriggio , con l’ Epicentro a 6km dalla Città . La Scossa è stata avvertita in diversi ...

Campi Flegrei , nuova forte scossa di terremoto di magnitudo avvertita alle intorno alle 17.24 in tutta la città di Napoli . Una forte scossa di ...

Nelle prime quattro partite di Serie A della stagione il Napoli è la squadra che ha subìto meno tiri in porta del campionato (24). Numeri a cui ...

Il Napoli tra le pretendenti per chiudere il colpo in difesa, è battaglia a 3 per il difensore corteggiato dalle big di Serie A. Nelle ultime uscite ...