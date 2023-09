Napoli nei guai | Aurelio De Laurentiis accusato di falso in bilancio

(Di martedì 26 settembre 2023)per i campioni d’Italia in carica. Infatti i pm della Procura di Roma hanno iscritto nel registro degli indagati il presidente delDeper l’accusa diin. L’atto è dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm napoletani. Il procedimento è legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. Lo scorso agosto è stata spostata daa Roma l’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie delintorno alla compravendita risalente al 2020 di Victor Osimhen dal Lille, perché proprio a Roma fu approvato ildella società azzurra. L’attaccante nigeriano arrivò per 71 milioni e 250 mila euro, ma il ...

(Adnkronos) - Oltre 1000 le donne che si sono confrontate a Napoli per divulgare una nuova cultura aziendale e del lavoro che favorisca la parità di ...

(Adnkronos) - Oltre 1000 le donne che si sono confrontate a Napoli per divulgare una nuova cultura aziendale e del lavoro che favorisca la parità di ...

"Oggi rendiamo l'ultimo saluto a un protagonista della nostra storia repubblicana quale è stato il presidente Emerito Giorgio Napolitano. Entrato in ...

... in università, nelle scuole elementari, in strada,pronto soccorso,centri accoglienza, ... Calendario: FERRARA 10 ottobre Teatro Comunale12 ottobre Teatro Augusteo ROMA 13 e 14 ottobre ...... riuscendo in un'impresa che aveva visto trionfare,decenni scorsi, altri componenti di boyband ... Dal 1999 insegna presso l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di. Tra i più ...

Napoli, lo sciame sismico nei Campi Flegrei: due scosse di ... Open

Terremoto a Napoli oggi, scossa nei Campi Flegrei sveglia la popolazione all'alba ilmattino.it

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio in merito all’acquisto del calciatore Victor Osimhen. Un atto dovuto que ...Florian Thauvin avrebbe potuto vestire la maglia azzurra del Napoli. Il talento indomabile francese, spesso accostato proprio al club di De Laurentiis, era stato un obiettivo concreto: ...