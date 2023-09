Napoli | maestra d’asilo presa a schiaffi dai genitori di un alunno durante le lezioni 

Gli ultimi avvenimenti che purtroppo hanno interessato la nostracon la tragica scomparsa ... Bimbi picchiati a scuola:incastrata da una mamma Registratore nei vestiti di un alunno per ...... commenta laRamona Cataleta, "Siamo operativi da 20 anni sul territorio e in questo tempo ...nostra associazione con lo Scudo D'onore di Bronzo che riceveremo il prossimo 30 settembre a, ...

Napoli, maestra aggredita dai genitori di un alunno nella scuola per l'infanzia ilmattino.it

Maestra picchiata a schiaffi in faccia dai genitori di un bimbo nella ... Fanpage.it

Maestra di 59 anni aggredita nella scuola d’infanzia Cariteo di Bagnoli. Schiaffi in faccia e un portapenne lanciato.I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti a Fuorigrotta in via Cariteo 46 in una scuola per l'infanzia. Poco prima delle 10, per cause in corso di ...