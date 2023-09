Napoli | Lindstrom vorrebbe più spazio in campo

Jesper Lindstrom continua a rimanere in panchina per il Napoli . Una situazione che continua a sorprendere i Tifosi di Napoli e Eintracht. Jesper ...

Commenta per primo Ilquest'estate ha chiuso per 25 milioni di euro il colpo Jasperoggi oggetto del mistero e praticamente mai utilizzato da Rudi Garcia in questo avvio di stagione. Eppure il calciatore ...Commenta per primo L'arrivo di Jesperè coinciso con l'inizio dei risultati insoddisfacenti per il. Dallo scorso 29 agosto (data in cui è stato ufficializzato), infatti, la squadra di Garcia ha trovato solo una vittoria, ...

Garcia non sa dove inserire Lindstrom nel tridente del Napoli: la situazione CalcioNapoli24

Napoli, il precedente social Ancelotti. E Lindstrom è sparito TUTTO mercato WEB

Jesper Lindstrom, aspetta paziente il suo momento, finora gli sono toccati sono quindici minuti contro la Lazio, ma le cose potrebb ...L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano ...