Napoli | la panchina di Garcia traballa | le quote dell’esonero crollano

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 26 settembre 2023) Sono ormai tre le partite senza vittoria per i campioni d’Italia che non sono andati oltre al pareggio sul campo del Bologna: domani al Maradona c’è l’Udinese Non passa il momento nero per il. La vittoria in extremis in Champions League contro il Braga è stata solamente una caramella che ha addolcito un periodo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.