Napoli | indagato il presidente De Laurentiis per il caso Osimhen | l’accusa

(Di martedì 26 settembre 2023) E’ un momento difficile in casa, dentro e fuori dal campo. L’avvio di avventura di Rudi Garcia sulla panchina della squadra azzurra non è stato positivo e l’allenatore è già a rischio esonero. In 5 partite la squadra ha collezionato 8 punti frutto di due vittorie consecutive, due pareggi e una sconfitta. In Champions League è arrivata una vittoria con il brivido contro il Braga. Piove sul bagnato per ilDe. Secondo quanto riporta l’Ansa i Pm della Procura di Roma hanno proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati del numero uno azzurro condi falso in bilancio. Si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie e in particolar modo all’acquisto dell’attaccante Victor ...

