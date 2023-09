Napoli | indagato Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio

(Di martedì 26 settembre 2023) Il mese di settembre sta ormai per concludersi, lasciando posto ad un nuovo mese ricco di sorprese ed emozioni per gli appassionati di calcio. Solitamente a catturare l’attenzione dei tifosi sono le gesta dei protagonisti dell’ambito rettangolo verde. Tuttavia sotto la lente d’ingrandimento vi sono anche gli affari extra calcistici, che intaccano il budget della società e tutte le relative pratiche. In merito a finire sotto i riflettori, sarebbe il presidente delDeperin. A smuovere le acque sarebbero state le presunte plusvalenze fittizie dichiarate in occasione dell’acquisto di Victor Osimhen. Scopriamo insieme maggiori dettagli su tale spinosa questione., De...

Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , sarebbe indagato per falso in bilancio . Ecco il motivo dell'inchiesta

Arrivano le parole del l’avvocato penalista di Aurelio De Laurentiis in merito alle odierne accuse di falso in bilancio mosse verso il patron ...

...inconsistente anche per quel che concerne la parte legale"16/03/2023 - comitato di ordine e sicurezza pubblica / foto Image nella foto: Aurelio De Laurentiis Aurelio De Laurentiis...8 I pubblici ministeri della Procura di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del presidente del, Aurelio De Laurentiis per l'accusa di falso in bilancio. - continua sotto - Si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei. Il procedimento è quello ...

Osimhen al Napoli, De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio La Gazzetta dello Sport

Serie A - Napoli, plusvalenze fittizie Osimhen: Aurelio De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio Eurosport IT

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio in merito all’acquisto del calciatore Victor Osimhen. Un atto dovuto que ...Guai all'orizzonte per il Napoli e per il suo proprietario. I pm della Procura di Roma, riporta l'ANSA, hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del presidente del Napoli, Aurelio De ...