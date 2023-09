Gli stop di Rrahmani e Juan Jesus per infortunio hanno complicato le scelte di Garcia in difesa : il piano per sopperire all’ emergenza Ripartire da ...

Il Napoli è attualmente alla ri cerca di rinforzi in difesa per far fronte all’emergenza dovuta agli infortuni di Amir Rrahmani e Juan Jesus. CALCIO ...

Ilsonda il mercato degli svincolati dopo il doppio infortunio in. Al momento è una semplice idea quella di valutare centrali liberi dato che Juan Jesus tornerà dopo la sosta e Rrahmani ...Calciomercato- Il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...

Napoli, difesa ko: chi potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati Corriere dello Sport

Emergenza in difesa per il Napoli: possibile rinforzo dagli svincolati numero-diez.com

Ultime notizie Napoli - Il giocattolo Napoli si è rotto e avrebbe bisogno ... In più Kvaratskhelia è abbandonato e intristito dal digiuno di gol, la difesa fa acqua da tutte le parti: per vedere Natan ...Victor Osimhen si è scusato con Rudi Garcia per il suo sfogo in campo a Bologna, quando nel finale ha sbottato contro l'allenatore del Napoli, non accettando ...