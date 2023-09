Nagorno - Karabakh | una fila di ambulanze evacua 23 feriti attraverso il corridoio Lachin

(Di martedì 26 settembre 2023) Le immagini pubblicate dal Comitato internazionale della Croce Rossa in Armenia mostrano unadiche percorrono il, poiche' si dice che "il 24 settembre fosse in corso ...

almeno 20 persone sono morte e quasi 300 sono rimaste ferite in una potente esplosione in un deposito di carburante nella regione del Nagorno ...

Al momento dell'incidente molte persone erano in fila per fare benzina sul posto perché volevano andare in Armenia per fuggire dagli azeri E’ di ...

Migliaia di armeni dell'enclave ribelle delsono fuggiti in Armenia dopo la fulminea vittoria dell'Azerbaigian. 26 settembre 2023- Karabah La tesi di Erdogan è che è stato "consolidato" il risultato dell'operazione militare azera, ovvero la sovranità dell'Azerbaigian sull'intero, per cui si è ufficialmente ...

Le immagini pubblicate dal Comitato internazionale della Croce Rossa in Armenia mostrano una fila di ambulanze che percorrono il corridoio ...Centoventimila. Sono i rifugiati del Nagorno-Karabakh che partiranno per l’Armenia. Non hanno intenzione di vivere (disarmati) sotto l’autorità dell’Azerbaigian, come prevede l’accordo per il cessate ...