Nagorno-Karabakh | Mkhitaryan | “Ho il cuore a pezzi | evitate il genocidio”

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Con un lungo post su X, il centrocampista armeno dell’Inter, Henrikh, ha nuovamente preso una forte posizione su ciò che sta accadendo al suo popolo nella guerra contro gli azeri, in. Ecco le sue sentitissime parole: “Dopo un blocco durato dieci mesi, il 19 settembre l’esercito dell’Azerbaigian ha lanciato un brutale bombardamento del. Mi si spezza ilquando apprendo le storie di traumi, perdite e gravi violazioni dei diritti umani di migliaia di famiglie armene che vengono sfollate con la forza dale fuggono in Armenia in un esodo di massa. La situazione che le persone nelstanno soffrendo in questo momento porta con sé ricordi dei ...