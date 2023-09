Nagorno - Karabakh | maxi esplosione in un deposito di carburante | 20 morti e 280 feriti

Un deposito di carburante è esploso nella notte fra lunedì e martedì nella regione separatista del, enclave con una popolazione a maggioranza armena in Azerbaigian . Ci sono molte vittime. Le autorità separatiste hanno riferito che l'esplosione ha ferito più di 200 persone e ......americano che ha affermato lunedì che la Russia ha dimostrato di non essere un partner affidabile dopo che l'Armenia ha accusato Mosca di non essere intervenuta nella presa delda ...

Strage in Nagorno-Karabakh, 20 morti nell'esplosione di un deposito di carburante RaiNews

Fuga dal Nagorno Karabakh, l’ennesimo esodo degli armeni Corriere della Sera

“Le capacità mediche del Nagorno-Karabakh non sono sufficienti. L'aviazione sanitaria deve atterrare con urgenza per salvare la vita delle persone". Le cause dell'esplosione non sono ancora note.Più di 13mila persone di etnia armena hanno abbandonato le proprie case, per il timore di violenze da parte dell'esercito azero ...