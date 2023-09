Nagorno Karabakh | esplode deposito di carburante | 20 morti e centinaia di feriti

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – E’ di almeno ventie circa 290il bilancio dell’esplosione di undivicino Stepanakert, in. A darne notizia è stato il ministero della Salute della regione. Secondo quanto riportato da diverse fonti, al momento dell’esplosione – avvenuta nel sobborgo di Aykazov – vicino al serbatoio si trovavano molte persone in fila per fare benzina per lasciare la regione contesa, nel Caucaso meridionale, e andare in Armenia e fuggire dagli azeri. Sono 13.350 gli sfollati in fuga dalla regione delche hanno raggiunto il territorio armeno. Ad aggiornare le cifre è il governo di Erevan, impegnato nelle operazioni di registrazione delle persone in arrivo. Il governo – assicurano le ...

almeno 20 persone sono morte e quasi 300 sono rimaste ferite in una potente esplosione in un deposito di carburante nella regione del Nagorno ...

Al momento dell'incidente molte persone erano in fila per fare benzina sul posto perché volevano andare in Armenia per fuggire dagli azeri E’ di ...

Almeno 20 persone sono morte nell'esplosione di un deposito di carburante in, l'ormai ex stato separatista che si trova nel ...🔊 Ascolta l\'articolo Esplosione mortale inTragica giornata in: un'esplosione devastante ha fatto crollare un deposito di carburante causando almeno venti vittime e ferendo circa 290 persone. Questa ...

Strage in Nagorno-Karabakh, 20 morti nell'esplosione di un deposito di carburante RaiNews

Fuga dal Nagorno Karabakh, l’ennesimo esodo degli armeni Corriere della Sera

Almeno 20 persone sono morte nell'esplosione di un deposito di carburante in Nagorno Karabakh, l'ormai ex stato separatista che si trova nel territorio ...Almeno venti morti e quasi trecento feriti, molti in gravi o gravissime condizioni. È il bilancio, provvisorio, dell’incidente che si è verificato in Nagorno-Karabakh, l’enclave a maggioranza armena c ...