Nagorno Karabakh | allarme per i cristiani | “Rischiano lo sterminio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 settembre 2023) Alessandro Monteduro (Acs-Italia): "Progetto di distruzione di un'intera popolazione" Iarmeni “lo”. È l’lanciato attraverso l’Adnkronos da Alessandro Monteduro, direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs-Italia), commentando la crisi degli sfollati daldopo l’operazione avviata dall’Azerbaigian il 19 settembre e le condizioni accettate da Erevan per il cessate il fuoco che hanno spinto, spiega, “13.350 rifugiati” in Armenia. “Aiuto alla Chiesa che Soffre è particolarmente vicina alle vittime di questa ingiustificata aggressione – sottolinea Monteduro – , in particolare aiarmeni. Ancora una volta, un’intera comunità rischia lo”. Dalla guerra del 2020 per il controllo del ...