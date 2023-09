Nagorno | Erevan aumenta a 19 000 numero sfollati

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023), 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'esodo di civili dalKarabakh verso l'Armenia continua a crescere. Oggi glisi attestano a 19.000, secondo i dati ufficiali su cui si è concentrata anche l'Onu, che ha sollecitato misure per garantire i diritti umani di questa popolazione. Il vice primo ministro armeno, Tigrán Khachatrián, ha aggiornato venerdì i dati con cui le autorità locali stanno cercando di far fronte contro il tempo. Il governo, che ha istituito punti di registrazione alla frontiera, ha dato alloggio a più di 2.500 persone. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) si è detto "profondamente preoccupato" per questo esodo di civili, poiché ilè triplicato in un solo giorno e, alla frontiera, i veicoli si accumulano in attesa di raggiungere il territorio ...