Inizialmente, laera prevista in CdM giovedì ma la riunione è stata anticipata. L'aggiornamento delle variabili macroeconomiche " a partire da Pil, rapporto deficit - Pil e quello debito - Pil "...... considerando che il taglio del cuneo fiscale, secondo le prime, dovrebbe avere un costo di ... Prima anticipazioni sue prospettive per novità pensioni anticipate in nuova Manovra ...

Nadef, stime del Pil 2023 allo 0,8%, riviste al ribasso rispetto al Def ... Agenzia ANSA

Nadef, stime del Pil in ribasso: previsto un +0,8% TGLA7

Le stime di crescita del Pil del 2023 sono riviste al ribasso. Si prospetta un +0,8%. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la stima che il governo si appresta ad inse ...Quali sono le nuove anticipazioni su possibile riforma pensioni dopo attesa presentazione della Nadef in vista della prossima Manovra ...