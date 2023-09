Mps | il piano B del governo per l’uscita soft

Leggi su formiche

(Di martedì 26 settembre 2023) UnB per il Monte dei Paschi di Siena. Sembrano lontani anni luce i tempi in cui il, Draghi prima, Meloni poi, si affannava a ricercare un compratore per Rocca Salimbeni, restituendo la banca al mercato e disimpegnando il Tesoro, oggi azionista al 64%, così come pattuito con l’Europa. Tutto in naftalina e Mps solidamente in mano pubblica, con Luigi Lovaglio al timone? Non proprio, unc’è, raccontano fonti ben attente alle vicende senesi. Tutto ancora fumoso, solo un’idea abbozzata lì, ma forse l’unico stratagemma per uscire dall’impasse. Premessa, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ha fretta di vendere Mps, questo lo ha fatto capire più volte. E non ce l’ha nemmeno Giorgia Meloni. La banca si sta d’altronde progressivamente risanando, anche grazie all’azione dello stesso Lovaglio (Mps ha terminato il ...