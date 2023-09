Moviola Juve-Lecce | l’episodio chiave del match

(Di martedì 26 settembre 2023)arbitraledelvalido per la 6ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 6ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Giua.DEL

Al Mapei Stadium, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Sassuolo e Juve: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Sassuolo-Juve l’episodio chiave della Moviola del ...

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Sassuolo-Juve ntus, gara delle 18 del sabato pomeriggio di Serie A: SASSUOLO – JUVENTUS...

Episodio da MOVIOLA in Sassuolo-Juventus . Al minuto 58?, infatti, durissimo intervento di Berardi su Bremer , con la gamba tesa, il piede a martello ...

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Sassuolo-Juve ntus, gara delle 18 del sabato pomeriggio di Serie A: SASSUOLO – JUVENTUS...

All’Allianz Stadium, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Juve e Lecce: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ...

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2023/24:- Lecce L'episodio chiave delladel match trae Lecce, valido per la 6ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Giua. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...- Lecce 0 - 0: sintesi eAggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo: ...

Juve-Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

Juventus e Lecce danno il via alla sesta giornata di cmapionato ... Di seguito tutti gli episodi da moviola in diretta live.L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Juve-Lecce L’episodio chiave della moviola del match tra ...