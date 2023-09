Motocross delle Nazioni 2023 | l’elenco completo dei partecipanti Italia outsider | gli Stati Uniti difendono il titolo

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) La scorsa domenica a Matterley Basin è calato il sipario sul Mondialee a questo punto l’attesa è tutta per l’evento di chiusura della stagione internazionale di primo livello, ovvero il Cross. La 76ma edizione della prestigiosa manifestazione si terrà in Francia sulla pista di Ernée nel weekend dal 6 all’8 ottobre. L’riparte dal quarto posto dell’anno scorso in Michigan e si affida al giovane terzetto composto da Alberto Forato (MXGP), Andrea Adamo (MX2) e Mattia Guadagnini (Open). Il team azzurro va considerato undi lusso nella lotta per il podio, perché sono altre le formazioni favorite sulla carta per aggiudicarsi l’ambito Chamberlain Trophy. Fari puntati sui campioni in carica statunitensi, che proveranno a vincere in Europa per la ...