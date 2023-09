Morto in ospedale | versione medici non convince famiglia | aperta indagine

Leggi su notizie

(Di martedì 26 settembre 2023) Un uomo èdopo tre giorni di ricovero in, ladeinondel tutto launaUna vicenda che ha sconvolto l’intera comunità di Venezia. Vittima un uomo di 45 anni. Si chiamava Bruno Modenese. Quest’ultimo è deceduto all’interno dell’che aveva raggiunto tre giorni prima del suo ricovero. Poi le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere per sempre. Ihanno parlato di “arresto cardiaco“. Per ladell’uomo, però, sotto c’è ben altro. Tanto è vero che è stataunain merito. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comInfatti il ...