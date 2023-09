Morte Messina Denaro | Angelosanto sicuro | “Mafia cercherà nuovo capo”

Leggi su notizie

(Di martedì 26 settembre 2023)Matteo, arriva il pensiero da parte di Pasquale. Il comandante del Ros ha espresso la sua opinione in merito al futuro dellaCon ladi Matteo, avvenuto nella notte di ieri, lunedì 25 settembre il mondo dellaha subito un duro ed importante colpo. Questo è quanto ha ribadito da Pasquale. L’attuale comandante dei Ros ha annunciato che ‘Cosa Nostra‘ non è affatto sconfitta. Anzi, è ancora più viva e forte come non mai. Anche se questo colpo, ovvero la scomparsa del boss, è stato un duro colpo. Sia per quanto riguarda la provincia di Trapani (ovvero Castelvetrano) sia per le altre province mafiose che lo giudicavano un eroe. Il comandante del ...