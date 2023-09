Monza | torna di moda Papu Gomez dopo l'infortunio di Caprari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 25/51 Verstappen si prende la testa , superando Hamilton che ancora non si è fermato. Sainz 3°, ...

Se L'Alfa Romeo 33 Stradale ha debuttato in un luogo denso di storia come il Museo Alfa Romeo , la sua prima uscita all'aria aperta non poteva che ...

Commenta per primo Il grave infortunio di Gianluca Caprari rianima pesantemente il mercato delanche fra gli svincolati. L'attaccante ha subito la rottura del crociato e sarà costretto a un lungo stop. Fra i potenziali colpi il più importante e già trattato da Galliani è il Papu Gomez, ...Martedì 26 settembreil campionato di calcio di serie A 2023 - 2024 con la sesta giornata che si chiuderà giovedì ... giovedì 28 settembre ore 18:30 (DAZN/Sky Sport Calcio, Sky Sport 251)- ...

Torna il Rally di Monza: appuntamento l'1 e il 2 dicembre Prima Monza

Robusto e solidale: il Barbera made in Monza torna dopo 150 anni IL GIORNO

La Serie A torna in campo per la sesta giornata. Nel turno infrasettimanale in palio punti pesanti, con gli allenatori che devono ancora risolvere alcuni dubbi di formazione.Intervento chirurgico a Barcellona, nella clinica del professor Ramon Cugat, per Gianluca Caprari. L'attaccante del Monza sarà sottoposto nei prossimi giorni a un'operazione al ginocchio destro per la ...