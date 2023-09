(Di martedì 26 settembre 2023) Perdonerete la mia piccola ossessione per Reinhold Messner. Non è tanto per l’alpinismo, non ho mai ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

I consigli del Club Alpino Italiano su come avventurarsi al meglio lungo un percorso di trekking, evitando rischi e inconvenienti

Agosto e la prima metà di settembre sono periodi bollenti. E non per colpa di Caronte & Friends. Negli ospedali Italia ni manca il sangue e tutti ...

È ancora allerta a Bardonecchia, in provincia di Torino, dove domenica sera si è abbattuta una bomba d’acqua e fango innescata da una frana a monte, ...

Le vacanze in montagna a settembre offrono sentieri meno affollati e temperature ancora piacevoli. In alcuni casi si può addirittura ...

A Is Arenas 23 alloggi sul mare cristallino della Sardegna "aperti" pure a giudici e pm. Che in montagna sono ospitati in Caserme di charme (e c’è ...

Eccellenze Meridionali Montagna , baita mostra il cartello perfetto per i clienti maleducati : "In cucina non c'è Cracco..." Molti italiani ...

Unadi 1.153 miliardi di crediti dei qualipiù di 30 - 40 sono considerati recuperabili. Soldi che al governo servono come il pane, perché i soldi mancano anche per finanziare le due ...Questa è più che altro una stupidata di quelle che, normalmente, escono fuori ad agosto, quando tra un bagno o una escursione insi sa cosa rispondere al giornalista cireneo di turno in ...

Allora Reinhold Messner non ha salito tutti gli “8000” Montagna.tv

Montagna, non sport. Per fortuna ci sono ancora gli umanisti a salvarci dagli sportivi Il Foglio

Reinhold Messner, viandante del mondo, risponde alla revoca del titolo di primo ad aver scalato gli Ottomila senza ossigeno: "Non ho mai cercato di essere nel libro dei record" ...Venerdì ha invitato nella sua villa fantino e dirigenti di Vallepiatta. “Se mi sento il Getty del Duemila Il percorso della mia famiglia è all’inizio ma vogliamo come lui il meglio per Siena: cavalli ...