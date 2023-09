Coloro che stanno facendo di tutto perla norma non sono mai entrati in una sala di intercettazione: non capiscono o non vogliono capire " compreso il ministro Nordio " che se passasse l'...... l'utilizzo di uno di questi strumenti probabilmente violerebbe ledi scrittura. Infine, Copilot in Word sarà anche in grado di generare tabelle da una semplice copia o dile tabelle ...

Modificare le norme sulle intercettazioni significa garantire l’impunità dell’intoccabile casta Il Fatto Quotidiano

MODIFICA DELLE NORME PER IL RILASCIO DI PASSAPORTI E ... Questure sul web

"La cosa che più mi rattrista è che i nostri martiri della violenza mafiosa sono morti inutilmente..." [di Pippo Giordano, ex ispettore Dia] ...L'associazione di FederlegnoArredo chiede che il testo unico del Dl Asset non sia modificato: "Va lasciata libertà agli imprenditori di scegliere l’allestitore da cui farsi realizzare il proprio spazi ...