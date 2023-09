Modella di Victoria' s Secret amorevole con il partner | L' amore non si ferma davanti a nulla

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 26 settembre 2023) Oggi Notizie Benvenuti nel mondo di Sofia Jirau, unacon sindrome di Down che sta cambiando le regole nel mondo della moda. La sua bellezza e il suo carisma sono indiscutibili, ma c'è qualcosa di ancor più unico nella sua storia: sia lei che il suo ragazzo hanno la sindrome di Down. A soli 25 anni, Sofia ha dimostrato che chi non credeva nel suo talento si sbagliava. Oggi è una delle testimonial di's, uno dei più famosi brand di abbigliamento femminile. La primacon sindrome di Down di'sSofia è stata scelta per una campagna pubblicitaria insieme ad altre 18 donne. E non ha alcuna intenzione dirsi qui. Come ha dichiarato in un'intervista: "Questo è solo l'inizio, dentro e fuori non ci sono limiti". La giovane ...