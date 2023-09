Mirko Brunetti | la sua versione dei fatti dopo l’avvistamento con Perla

Greta Rossetti è intervenuta sui social per rispondere ad alcune voci che in queste ore si stanno diffondendo sui social . Il tutto è nato ieri, ...

Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono in crisi ? Una foto avrebbe insinuato il dubbio tra i follower L'articolo Greta Rossetti è in crisi con Mirko ...

Mirko Brunetti e Perla Vatiero insieme all'evento Milano Fashion Week. L'ex tentatrice Greta Rossetti : "Non voglio essere mezza in mezzo alle loro ...

... mentreha condiviso una citazione in cui si legge 'Chi non vede la sostanza si merita l'apparenza'. Da allora, però,è rimasto in silenzio e non ha ribattuto alle storie di Greta . A ...e Perla Vatiero i due ex fidanzati che insieme hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island sono stati immortalati ieri nel corso dell'evento della Milano Fashion Week, ...

Temptation Island, Mirko Brunetti avvistato insieme all'ex Perla: la reazione piccata di Greta Rossetti ComingSoon.it

Perla Vatiero e Mirko Brunetti allo stesso evento, Greta Rossetti: Non lo sapevo, sono fatti loro Fanpage.it

Nelle ultime ore è intervenuto anche l'ex volto di Temptation Island Mirko Brunetti a seguito dei rumors su lui e Greta Rossetti.Il presunto incontro tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti potrebbe aver mandato in crisi la storia tra l’ex fidanzato di Temptation Island e ...