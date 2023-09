“Mio figlio Carlos sta male” | Fabrizio Corona a Belve parla della malattia del figlio

(Di martedì 26 settembre 2023), tornato ad essere un uomo libero sabato 23 settembre 2023 dopo oltre dieci anni, hato ai microfoni di, raccontando la sua vita e la sua carriera. In particolare, il fotografo ha rivelato che ilMaria, avuto dall’ex moglie Nina Moric e che ha da poco compiuto 21 anni, soffrirebbe di unagenetica. “Ho lottato per anni, in questo momento sono in una fase mia molto brutta”, ha esordito. “Significa che ho un po’ abbandonato la speranza, devo ritrovare la forza per ritornare. Però sai che la vita di ha dato questo: la devi affrontare e ci devi convivere”, svela nell’anteprimapuntata, in onda stasera, 26 settembre 2023. “Se mi riconosco una quota di responsabilità nel ...

C’è grande attesa per la prima puntata del nuovo ciclo di “Belve” che andrà in onda martedì 26 settembre in prima serata su Rai2. Francesca ...

Sono passati nove anni da quando Salvatore Giordano, poco più di un ragazzino, morì in un letto d?ospedale dopo quattro giorni di coma in seguito ...

Fabrizio Corona a “Belve” torna in Rai dopo undici anni e racconta per la prima volta un aspetto doloroso della sua vita, legato alla malattia ...

Poi ha parlato del suo sconforto nel dover accertare l'irreversibilità della malattia del: " Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po' ...IL RACCONTO DELGIULIO - La moglie Clio si è commossa davanti alle parole delGiulio. 'Perpadre la politica è stata una scelta etica. Non ha mai dimenticato i nostri bisogni, ...

Fabrizio Corona: «Mio figlio Carlos sta male. E sua madre Nina Moric non esiste per lui» Corriere della Sera

Fabrizio Corona a “Belve”: “Mio figlio Carlos ha una malattia genetica, non può gestire la… Il Fatto Quotidiano

Basta guardarla e non ci serve niente più» Poi, ha aggiunto: «Il mio rapporto con Andrea Ragazze un po' cambia: c'è la stanchezza e c'è il sonno. Ci sono più fattori di rischio. Non è più come prima, ...«Ciao papà, il mio telefono è rotto. Puoi scrivermi su WhatsApp ... Poi gli autori del raggiro hanno scritto in chat, fingendo di essere la figlia di Carmine: «Posso farti una domanda Ho un problema ...