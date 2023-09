Milano | rapinatori con passamontagna nella villetta affittata su Airbnb | incubo per 8 amici alla Fashion Week

Otto ragazzi hanno vissuto un vero e proprio incubo a. Hanno affittato una villetta per la Fashion Week, ma sono stati assaliti dai. Come riporta il Corriere della Sera , quattro malviventi con i volti coperti e armi in mano hanno ...... chiudendo le vie di fuga, poi ha trovato il gruppo dinascosto in casa, chi in camera e ...PostPost è edito dalla Società Editoriale NuovaPost S.r.l.s , con sede in ...

Milano, assaliti da rapinatori in villetta affittata Fashion Week Sky Tg24

Milano, assaliti dai rapinatori in una villetta affittata per la Fashion Week: l'incubo di otto amici Corriere Milano

Ultima tappa nel grande tour de force del mese della moda, Parigi, mecca di nomi storici e maison consolidate, è come sempre la più ricca di eventi – anche se, questa stagione, le maggiori aspettative ...Paura per dei ragazzi in una villa affittata per la Fashion Week a Milano, aggrediti e rapinati: uno di loro però è riuscito ad avvisare la Polizia.