(Di martedì 26 settembre 2023), tramite il proprio profilo X, ha postato la sua idea sul. Per il giornalista, i rossoneri non possono puntare allo

Hanno fatto polemica i fischi rivolti dagli spalti di San Siro a Donnarumma , ex portiere del Milan . Fabio Ravezzani , direttore di TeleLombardia, ha ...

Destano perplessità e anche un po’ di sorrisi le parole di Stefano Pioli per commentare la pesante sconfitta 5-1 contro l’Inter . Come sottolinea ...

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Stefano Pioli e del calciomercato nel post Inter-Milan

In casa Milan ci si lecca le ferite dopo il derby perso malamente contro l 'Inter. Cinque gol sul groppone sono duri da digerire, così come le parole ...

Il Milan ha vinto questo pomeriggio contro il Verona per 1-0, ma non ha giocato una grandissima partita. Fabio Ravezzani fa una richiesta su Twitter ...

Al di là dei problemi di gioco che ilsta palesando dal derby in poi, compresa la gara vinta ... Ne parla su twitter Fabioche scrive Tanti i commenti: 'Giroud non si regge in piedi dopo ......e Napoli. Ci sta già dicendo che la voglia di vincere è poca'. Juventus, Allegri nel mirino: 'È il più pagato della Serie A'continua nella sua analisi e si concentra proprio sull'...

Milan, Ravezzani: “Parlare di scudetto fuori luogo da subito” Pianeta Milan

Ravezzani a sorpresa sul Milan: «Parlare di scudetto è fuori luogo» Milan News 24

Ravezzani a sorpresa sul Milan: «Parlare di scudetto è fuori luogo». Il suo commento dopo le prime cinque giornate Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Ravezzani ha analizzato la situazione in cas ...Sul proprio account "X", Fabio Ravezzani, direttore di "Telelombardia", torna sul fallo da espulsione, sanzionato solo con il giallo, di Berardi su Bremer in ...