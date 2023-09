Milan | più confusione in sede che in campo | cosa succede in società

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Sui social (e non solo) già si sentono commenti fuorvianti sulle squadre, naturalmente a seconda del colore della maglia cara a chi scrive. Noi, prima dell'inizio del campionato, avevamo analizzato le pretendenti allo scudetto, poggiando le nostre considerazioni su basi concrete riguardanti cambi di allenatori, cessione di giocatori leader, fuga di dirigenti bravi, campagne acquisti sbagliate. Per alcune di queste ragioni scrivemmo e confermiamo che Napoli e Lazio non avrebbero potuto ripetere il grande campionato appena terminato. Perché cambiando allenatore da Spalletti a Garcia - nel Napoli sarebbe cambiata necessariamente la preparazione, oltre all'atteggiamento inmagari alla ricerca di non dipendere esclusivamente dalle giocate funamboliche di Osimhen a segno 34 volte nello scorso torneo, exploit difficilmente ripetibile (lo racconta la sua carriera). ...