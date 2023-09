Milan | nuovo dettaglio nel contratto di Leao | ecco di cosa si tratta

Francesco Squeri , sindaco di San Donato Milanese, ha spiegato le motivazioni del no al referendum per il Nuovo Stadio del Milan

Due gol e due assist in sei partite, zero gol e un assist in una stagione. Sta tutta qui la differenza tra il Charles De Ketelaere che abbiamo...

I rossoneri dopo la vittoria di misura con il Verona saranno di scena in Sardegna: l’obiettivo è quello di rimanere in scia dell’Inter, ora a +3 Le ...

(Adnkronos) – Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 29 settembre 2023, con possibili disagi per gli utenti a Roma , Milano , Torino e in diverse ...

Mentre il Milan studia le soluzioni in attacco, non potendo dipendere solo da Olivier Giroud, c'è un baby che scala le gerarchie...

Dopo la quarta avventura al Galatasaray, è pronto per lui un unincarico Scopriamolo Fatih ... prima alla Fiorentina e poi al, ma in seguito è sparito dai radar perché volato all'estero ...... quotata su Euronext Growth, comunica che il cda ha approvato la semestrale che mostra una ... in tale ottica di sviluppo realizzeremo nel prossimo biennio unstabilimento in Somma Vesuviana,...

Milan, Camarda brilla ancora in Primavera: tripletta, nuovo record e ... Calciomercato.com

Qui Milan - Calabria di nuovo in gruppo: titolare contro il Cagliari Calcio Casteddu

Si discute a Milanello su chi dovrà restare o meno nel futuro rossonero. Di sicuro il Milan è intenzionata a concedere il rinnovo ai top ...Zlatan Ibrahimovic potrebbe realmente tornare con un ruolo vero e proprio al Milan. Valutazioni in corso per il campione svedese.