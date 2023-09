Milan | c’è un colpo prenotato per gennaio

“Basta morti in strada ”. È questo il claim principale che ha portato alcune centinaia di persone a scendere per le strade di Milano . Sono Ciclisti e ...

Senza giri di parole, “Pioli potrebbe non mangiare il panettone!”, pronto il sostituto In casa Milan si respira aria di tempesta a causa della ...

Infortunio Krunic , c’è una prima data per il ritorno a disposizione del centrocampista: le ultime sul giocatore del Milan Come riferito ...

Anche Jonathannella stagione che sta per concludersi ha mostrato lampi di classe: è il velocista del futuro, quello che al Giro ha dominato la classifica della maglia a punti (vincendo una ...Ne è convinto Maurizio Compagnoni, che ha sottolineato quanto Olivier Giroud sia fondamentale per ilnel corso di un intervento in diretta su Sky. Questa l'analisi del popolare telecronista:

Milan-Verona, Pioli: “Non esistono partite facile, ma vogliamo tre ... Quotidiano Sportivo