Milan | Balotelli | “Se serve un vice Giroud | io sono qua”

(Di martedì 26 settembre 2023) “A me Pioli piace. Il problema deldi oggi è che se Leao non sta bene, ilfa poco. Ilè molto Leao-dipendente. Ilha bisogno di un? Ioqua (ride ndr). San Siro non è uno stadio come gli altri. Non tutti riescono a gestire le pressioni di quello stadio, non è per tutti i calciatori. Oltre acquistare giocatori forti, la dirigenza deve prendere calciatori con tanta, tanta personalità”. A dirlo è l’ex attaccante del, Marioin un’intervista a TvPlay nella trasmissione Vox To Box. Su Roberto Mancini, fresco di addio alla nazionale azzurra: “Per me è stato come un papà ai tempi dell’Inter e del City -prosegue ‘Super Mario’-. Ha sbagliato nell’ultima convocazione contro la Macedonia ...

Ovviamente la prestazione del Milan nell'ultimo derby e quella del debutto in Champions League non sono nemmeno paragonabili, ma paradossalmente...

Mario Balotelli , attaccante dell'Adana Demispor è intervenuto in diretta a TvPlay per parlare del suo futuro e fra il serio e il...

Commenta per primo Mario, attaccante dell'Adana Demispor è intervenuto in diretta a TvPlay per parlare del suo futuro e fra il serio e il faceto, scherzando, si è riproposto aldicendo no all'Inter. VICE - ...Marioè stato un fiume in piena in diretta su Tv Play, passando dalalla Juve, da Mourinho alla NazionaleIeri sera live su Tv Play è andato in onda il primo appuntamento di 'Vox to Box', ...

Balotelli chiama il Milan: "Sono pronto a fare il vice Giroud" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nuovo attaccante per il Milan: Balotelli si propone CalcioMercato.it

Funerali Lodetti, oggi l’ultimo saluto alla leggenda del Milan: i dettagli. L’ex centrocampista è scomparso quattro giorni fa Il mondo... Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n.Mario Balotelli, fresco di ritorno in Turchia, ha parlato ai microfoni di TvPlay: "L’Inter quest’anno può vincere lo Scudetto. La vedo in vantaggio rispetto a Juventus e Milan, in questo momento. Per ...