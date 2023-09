Milan | Balotelli | “Pioli mi piace | ma senza Leao i rossoneri fanno poco”

Mario Balotelli , ex attaccante del Milan , è diventato un nuovo giocatore dell'Adana Demirspor s, club in cui aveva già militato

Ovviamente la prestazione del Milan nell'ultimo derby e quella del debutto in Champions League non sono nemmeno paragonabili, ma paradossalmente...

Marioè stato un fiume in piena in diretta su Tv Play, passando dalalla Juve, da Mourinho alla NazionaleIeri sera live su Tv Play è andato in onda il primo appuntamento di 'Vox to Box', ...Il problema deldi oggi è che, se Leao non sta bene, ilfa poco ', ha esordito. ' Ilè molto Leao - dipendente . Ha bisogno di un vice - Giroud... Be', io sono qua ', ha ...

Serie A: Balotelli dice sì, colpo a sorpresa Calcio mercato web

Balotelli chiama il Milan: "Sono pronto a fare il vice Giroud" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan è sempre rimasto nel cuore di Mario Balotelli. SuperMario non ha mai smesso di amare i colori rossoneri che sin da bambino lo hanno accompagnato. L'ex bomber della Nazionale è riuscito a coro ...Il mercato non ha portato a Pioli il vice-Giroud che serviva al Milan; lo pensa anche Mario Balotelli: serve un attaccante ...