Milan | a Cagliari out Maignan e Jovic La decisione su Theo e Calabria | dubbi sull'11 di Pioli

Le possibili scelte di Claudio Ranieri e Stefano Pioli per la gara valida per la 6^ giornata di Serie A

Davide Calabria , terzino e capitano del Milan , è ri tornato ad allenarsi in gruppo . Ecco le sue condizioni in vista del match con il Cagliari

Luka Jovic e Mike Maignan non sono convocati per il match Cagliari-Milan , valido per la 6^ giornata di Serie A. Ecco il motivo dell'assenza

Ecco il calendario delle partite previste domani: alle 18.30, Empoli - Salernitana, Verona - Atalanta; alle 20.45 Inter - Sassuolo, Lazio - Torino e Napoli - Udinese. Giovedì le ...... streaming, DAZN, Sky, Now Tv 6ª GIORNATA (26 - 27 - 28 SETTEMBRE 2023 Football Club Juventus - Unione Sportiva Lecce, martedì 26 settembre ore 20:45Calcio - Associazione Calcio, ...

Cagliari-Milan, Jovic e Maignan non convocati: il motivo | Serie A News Pianeta Milan

Il centrocampista bianconero, infatti, è stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata dopo la "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" rimediata ...Mike Maignan è out per la sfida del Milan contro il Cagliari: anche Luka Jovic fuori dalla lista dei convocati ...