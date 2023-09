Migranti | via le garanzie per l' accoglienza delle donne incinte Espulsione anche per chi mente sull' età | la bozza del decreto

(Di martedì 26 settembre 2023) Espulsioni facili per iconsiderati socialpericolosi maper chi'età oe proprie generalità. E per i minori sopra i 16 anni la possibilità di essere accoltiin ...

Se sei un migrante e vuoi arrivare a Lampedusa basta che tu abbia a disposizione uno smartphone per metterti in contatto con i trafficanti di esseri ...

le garanzie anche per le donne in gravidanza, non più considerata categoria di persone vulnerabili. D'ora in poi potranno essere ospitate con gli altrinei centri che, anche questa è una ...Foglio diper gravi motivi di ordine pubblico Confermata nella bozza anche "l'espulsione può ... E' quanto prevede il dlatteso domani in Consiglio dei ministri.

Dl migranti: via le garanzie per l'accoglienza delle donne incinte. Gli ... la Repubblica

Migranti, sì alla proroga della tendopoli di via Traves, “Ma il governo trovi gli spazi” La Stampa

Si parlerà di tempo del creato, migranti e ovviamente della ex caserma Macrico, che sia il cardinale Zuppi che Andrea Monda visiteranno prima del confronto pubblico. L’appuntamento per l’accesso ...Espulsione per chi mente sull'età o, più in generale, sulla propria identità. E' quanto prevede l'articolo 5 del dl sui migranti. Per chi dichiara il falso sulla 'identità o su qualità personali ...