Migranti | raid in Germania | arrestati trafficanti esseri umani

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – Blitz contro il traffico diinoggi, 26 settembre 2023. La polizia tedesca ha arrestato cinquedi, sospettati di aver introdotto clandestinamente inun centinaio di cittadini siriani. Isono scattati in cinque diversi Land, Bassa Sassonia, NordReno Westfalia, Assia, città-stato di Brema e Baviera. I cinquesono cittadini siriani: ai loro connazionali hanno chiesto tra i tremila ed i settemila Euro per garantire l’ingresso clandestino nel paese. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

