Migranti | Moretti Pd | ' Meloni dovrebbe scrivere una lettera a Orban | non a Scholz'

(Di martedì 26 settembre 2023) L'eurodeputata del Pd Alessandra, in diretta a La7 ha commentato lache Giorgiaha inviato a Olaflo scorso 23 settembre, a proposito della crisi diplomatica sul tema dei ...

Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Quella dei cinquemila euro chiesto ai Migranti per pagarsi la libertà sa tanto di pizzo di Stato, questo si , ...

...del Pd Alessandra, in diretta a La7 ha commentato la lettera che Giorgia Meloni ha inviato a Olaf Scholz lo scorso 23 settembre, a proposito della crisi diplomatica sul tema dei. 'C`...Si parla dell'emergenzaa Stasera Italia , dove in collegamento c'è Alessandra. È lei, europarlamentare del Pd, a prendere le difese dell'Unione europea. E, in controtendenza con quanto dichiarato dal ...

Migranti: Moretti, 'Meloni fa cassa su povera gente, è pizzo Stato' La Gazzetta del Mezzogiorno

Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia : News Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

Fare chiarezza sulla posizione dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e sulla presenza di un conflitto di ...Io Capitano, di Matteo Garrone, è il film candidato agli Oscar per l'Italia: racconta il viaggio di due migranti adolescenti verso il nostro Paese.