Migranti | Meloni vede Macron a Palazzo Chigi | il colloquio senza delegazioni

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) Francia e Italia seduti intorno ad un tavolo. Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha lasciato la Camera insieme al presidente della Repubblica francese Emmanueldopo aver partecipato alle esequie di Stato laiche del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. I due si sono messi a piedi da Montecitorio e hanno attraversato insieme piazza Colonna scambiando alcune battute per poi entrare aper avere uninformale. I due stanno avendo un tête-à-têtee tra i temi dell'incontro c'è anche quello legato all'emergenza. Domenica sera, in un intervento televisivo a reti unificate,aveva lanciato la sua proposta per incrementare gli sforzi per fermare e ...