Migranti | Meloni fa la dura Tutte le novità su donne e minori

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 settembre 2023) Il governopotrebbe risolvere l’emergenzaa modo suo. Modalità difficili e lontane dalle garanzie previste tutt’ora. Una stretta Nel nuovo dldel governonon c’è solo la stretta annunciata che inverte l’onere della prova della minore età, disponendo che d’ora in avanti siano i ragazzi a dover dimostrare di avere meno di 18 anni. Ma anche l’accoglienza insieme con gli adulti degli adolescenti tra i 16 e i 18 anni. Persino leincinte non verranno più considerati “soggetti vulnerabili” e saranno stipate con tutti gli altri nei centri LEGGI ANCHE: Sondaggi, l’immigrazione detta banco: chi sale e chi scende Espulsione diretta per i “pericolosi” Anche l’essere socialmente pericolosi potrebbe far partire un’espulsione diretta. Il ...