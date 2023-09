Migranti | espulsioni facili e lotta ai falsi minori | cosa c’è nel decreto

(Di martedì 26 settembre 2023) Il nuovolegge in materia di immigrazione, atteso per la prossima riunione del Consiglio dei ministri di domani, prevedepiùper ipericolosi e una stretta per chifica età o identità. Espulsione per chi mente Una delle novità riguarda la possibilità, per coloro che dichiarano il falso su età e identità, la conseguenza può essere l’espulsione dal territorio nazionale, come emerge dalla bozza del. Questo per cercare di evitare che giovani maggiorenni dichiarino età inferiori per entrare nel circuito dell’accoglienza dei, dove è più facile ottenere il permesso di soggiorno. La bozza prevede che la verifica dell’età sia fatta da équipe multidisciplinari e multi-professionali, ma in caso di arrivi massicci o “di ...

