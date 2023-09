Migranti | bozza dl | guardia costiera in hotspot

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Allo scopo di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi" "in caso di arrivi consistenti e ravvicinati dinel territorio nazionale provenienti dalle rotte marittime del Mediterraneo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi del concorso delle attività logistiche dell'Amministrazione" della. E' quanto prevede la nuova 'stretta' suicontenuta nel decreto atteso domani in Consiglio dei ministri.

I titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (cioè regolarmente soggiornanti in Italia da almeno cinque anni e inseriti nel contesto ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - espulsioni facili per i Migranti considerati socialmente pericolosi. La bozza del dl atteso domani in Consiglio dei ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - espulsione per chi mente sull'età o, più in generale, sulla propria identità. E' quanto prevede l'articolo 5 del dl sui ...

... ed ecco circolare la nuovache prevede un maggior uso di forze dell'ordine, l'uso esteso di ... Italia Uno stallo eterno e repressione: ecco cosa succede suiVitalba Azzollini giurista I ...La via più semplice per risolvere il grosso problema della saturazione delle strutture destinata ad accogliere gli oltre 21.000 minoriarrivati da soli in Italia. Ladel Dl sicurezza ...

Migranti: bozza decreto, ok espulsioni per gravi motivi di sicurezza Agenzia ANSA

Migranti, bozza dl: espulsione per chi dichiara un'età falsa TGCOM

Potranno essere espulsi i migranti che dichiarano il falso sulla loro età. E' quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto che mercoledì sarà esaminato dal Consiglio dei ministri. L'espulsione potreb ...Roma, 26 set. (Adnkronos) - “In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee", il prefetto "può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici ann ...