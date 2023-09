Migranti | bozza dl | espulsioni per gravi motivi sicurezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) -facili per iconsiderati socialmente pericolosi. Ladel dl atteso domani in Consiglio dei ministri prevede, infatti, che "l'espulsione può essere disposta perdi ordine pubblico o didello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale". Inoltre, "quando ricorronodi pubblical'espulsione è disposta dal prefetto". Il decreto, che arriverà sul tavolo della riunione preparatoria del Cdm -il preconsiglio- alle 18.30, prevede inoltre il "potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia".