“Messina Denaro? Un boss diverso dagli altri | ora cerchiamo il successore”

(Di martedì 26 settembre 2023) Racconta di essere rimasto colpito dalla figura atipica di Matteo, dalla sua “fame” di cultura, dalle sue letture non banali e dall’utilizzo, quasi esibizionistico, di termini aulici quando parlava. Lucio Arcidiacono (nella foto durante la perquisizione del secondo covo di Matteo) è il colonnello del Ros che ha catturato ila gennaio nella clinica palermitana dove il mafioso, morto ieri per le conseguenze di un tumore al colon, andava a farsi curare. In due interviste, al Messaggero e al Giornale, Arcidiacono ricostruisce questo aspetto curioso di, il suo distaccarsi dalle figure storiche del classico padrino, così come si è sedimentato nell’immaginario collettivo. “Sono stato colpito dal fatto che avevo davanti un ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - La salma in Sicilia La salma di Matteo Messina Denaro lascerà la città dell'Aquila per tornare in Sicilia . Verrà ...

Matteoè tornato a casa sua. All'inferno. Di fronte al male assoluto sentimenti nobili come la sumpatheia, cioè la compassione, faticano a risalire l'abisso in cui li abbiamo ricacciati. ...Caro Luca, sai cosa si dice "Se vuoi nascondere bene qualcosa, ti occorre metterla sotto gli occhi di tutti". E forse questo suggerimento bene si applica alla vicenda di Matteo. Non lo abbiamo trovato prima proprio perché era lì dove nessuno mai si sarebbe aspettato che fosse, ossia a due passi da casa sua, nei luoghi dove è nato e cresciuto, nella sua terra ...

Morto Matteo Messina Denaro, la vita scaltra del boss trapanese Il Sole 24 ORE

Matteo Messina Denaro, oggi l’autopsia poi i funerali a Castelvetrano: cosa sappiamo Sky Tg24

Si sta svolgendo in un ospedale blindatissimo quello dell'Aquila, l'autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro, morto l'altra notte. La zona dove si sta procedendo all’autopsia è off limits e si trov ...Egregio Direttore Feltri, non le sembra strano che il boss Matteo Messina Denaro sia stato arrestato soltanto pochi mesi prima di morire Perché ci abbiamo messo tanto per catturarlo e lo abbiamo pres ...