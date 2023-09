Messina Denaro | oggi l' autopsia poi la salma in Sicilia

(Di martedì 26 settembre 2023) su Tg. La7.it - LainLadi Matteolascerà la città dell'Aquila per tornare in. Verrà tumulato nella cappella di famiglia a ...

Unomattina e Mattino Cinque News ieri hanno dato spazio alla morte di MatteoE' ripartita così, quindi, la sfida in ascolti tra le due trasmissioni del mattino televisivo, nelle quali ...La salma in Sicilia La salma di Matteolascerà la città dell'Aquila per tornare in Sicilia . Verrà tumulato nella cappella di famiglia a Castelvetrano , il paese dove il capo mafioso era nato. L'ultimo stragista di Cosa ...

Morto Matteo Messina Denaro, la vita scaltra del boss trapanese Il Sole 24 ORE

Matteo Messina Denaro, oggi l’autopsia poi i funerali a Castelvetrano: cosa sappiamo Sky Tg24

Ad eseguirla il medico legale Cristian D’Ovidio, professore universitario a Chieti. Al termine dell’esame autoptico la salma del boss verrà immediatamente trasferita sul carro funebre per essere trasf .../09/2023 06:00:00 C’è una domanda che da ieri campeggia su tutti i giornali, i siti, le tv. Morto Matteo Messina Denaro, cosa succede a cosa nostra, alla mafia, c’è un nuovo capo E possono essere tan ...