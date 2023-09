Messina Denaro | il colonnello che lo ha arrestato avvisa la mafia | caccia al nuovo capo

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) I carabinieri sono rimasti sorpresi da Matteo. Ildel Ros, Lucio Arcidiacono, che ha catturato il boss mafioso lo scorso gennaio, ha rilasciato un'intervista al Messaggero, in cui racconta il personaggio di Cosa Nostra: “Sono stato colpito dal fatto che avevo davanti un mafioso che, in maniera evidente, nei gesti e nel linguaggio, non rispecchiava per nulla lo stereotipo dello stragista irriducibile come eravamo abituati a immaginarlo. Pensavamo fosse simile agli altri boss catturati, come Totò Riina e Bernardo Provenzano, e invece no. Cercava di mostrarsi colto. Era evidente la ricerca di termini aulici, lo faceva in maniera ostinata, per volerci dare prova che non era un semplice mafioso solo con la licenza media”. “La documentazione che abbiamo sequestrato dal 16 di gennaio in poi è preziosa - continua ...