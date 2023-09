Messina | accusato di assenteismo per uno scambio di persona | «Ora chiederò i danni»

(Di martedì 26 settembre 2023) «Ho vissuto un incubo per sette anni. Oraalla Corte europea dei diritti dell’uomo». Santo Bonasera, impiegato della Città Metropolitana di, è stato rinviato a giudizio nel 2012 per. Con lui altri 57 dipendenti, che hanno dovuto fronteggiare l’accusa di truffa aidello Stato. Ma la procura aveva sbagliato. «Ho speso tutti i miei risparmi e ho dovuto vendere casa per pagarmi le spese giudiziarie, colleghi, amici e anche alcuni familiari, mi guardavano male fino a quando, ho dimostrato di essere innocente e sono stato assolto perché c’era stato unodi», racconta oggi. La truffa I dipendenti utilizzavano un meccanismo ormai consolidato. Si facevano timbrare il badge dal collega ...

Ancona, Benevento, Bologna, Cagliari, Ferrara, Forlì, L'Aquila, Lecce,, Milano, Modena, ...Ad annunciare l'istanza è Santo Bonasera, impiegato della Città metropolitana di, rinviato ... che ancora ricopre l'incarico di portiere all'interno dello stabile dell'ente,tra l'...

