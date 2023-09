Mercoledì 27 settembre alle ore 12 al via L’IT-alert

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023) Domani,27ore 12 i telefoni cellulari nel Lazio saranno raggiunti da un messaggio di test IT-, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. IT-è un nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. IT-è attualmente in fase di sperimentazione in tutta Italia. (Com/Red/Dire)