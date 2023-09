(Di martedì 26 settembre 2023) Un recente editoriale sullelinguistiche (Science’s language barrier, Nature, 570: 265-267) merita una riflessione che supera i confini del mondo scientifico. Confesso che sapere un po’ d’ha facilitato oltremodo la mia vita professionale. Frutto del caso e della ferrea volontà materna che mi costrinsero a imparare a leggere e scrivere in italiano eassieme, assai prima delle elementari. Mai ho studiato l’per davvero, pur essendo corredato di alcuni degli attestati d’ordinanza, e mi spiace parecchio. Sono però in grado di leggere e scrivere articoli e libri, perfino testi di canzoni. E pure di capire chi mi, soprattutto se l’interlocutore lo fa lentamente scandendo le parole, a differenza di quanto accade nei film dei nostri giorni, tanto inglesi quanto italiani: ...

In Italia gli stabilimenti balneari e le rispettive Spiagge sono accessibili e fruibili per le persone con disabilità? Donne e uomini disabili ...

Nel secolo scorso per dei bambini più ograndi non ci sarebbe stato niente di strano nel ... nel programma di valorizzazione e didelle biodiversità della Garfagnana, hanno organizzato ......cause principali - illustra Gabrielli - è attribuibile al quadro clinico che risulta talvolta...il presidente della Fondazione per il Tuo cuore - è ormai ampiamente riconosciuto e la...

Meno conoscenza scientifica nei Paesi dove si parla poco inglese: così la lingua crea barriere Il Fatto Quotidiano

Il lento declino di Roma, il confronto con le Capitali europee è ... Fanpage.it

Ne è derivata una sensibile riduzione della specializzazione nei servizi ad alta intensità di conoscenza e una forte espansione delle occupazioni meno qualificate". Nonostante questo, Roma presenta ...