Meloni vorrebbe cavarsela con le misurette | ma al governo manca una linea politica

(Di martedì 26 settembre 2023) «Nessuno può evitare di commettere errori. La cosa grande è imparare da essi». Se Giorgiameditasse su questa frase di Karl Popper forse metterebbe mano a una revisione anche profonda della sua iniziativa e della sua comunicazione così stentorea e assertiva. Ma non lo farà. Tirerà dritto, ma verso dove? Tra velleità di “grande” e piccolo cabotaggio la premier opta per quest’ultimo, non disdegnando l’antica pratica del rinvio oppure ammantando le piccole misure con un’enfasi da Ventennio: ed ecco a voi per esempio il “carrello tricolore”, ovvero ledei prezzi scontati nella grande distribuzione che verrà presentato domani dalla premier. Poca roba. Sebbene ieri il Consiglio dei ministri abbia stanziato più di un miliardo per le bollette e bonus da ottanta euro una tantum come taglio al prezzo della benzina per ...